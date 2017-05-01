انفجار سبع قنابل يدوية في مخيم "عين الحلوة" جنوب لبنان.

بيروت 1 مايو 2017 (وال) - ذكرت مصدر اعلامي لبناني ان سبع قنابل يدوية انفجرت داخل مخيم "عين الحلوة" الواقع في مدينة "صيدا" جنوب لبنان . وافادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأنه سمع دوي انفجارات 7 قنابل يدوية في أماكن مختلفة في المخيم منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم الاثنين فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو الجهة التي ألقت القنابل. وكان مخيم "عين الحلوة " شهد خلال شهر ابريل الماضي اشتباكات عنيفة امتدت لأسبوعبين فصائل فلسطينية أوقعت أكثر من 30 ضحية بين قتيل وجريح على خلفيةأمنية.