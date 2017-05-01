تحذيرات من عواصف قوية ستضرب أجزاء من شمال شرق الولايات المتحدة اليوم .

واشنطن 1 مايو 2017 (واج) - حذرت السلطات الامريكية من أن عواصف قوية ترافقها رياح عاتية وزوابع قد تضرب أجزاء من شمال شرق الولايات المتحدة اليوم الاثنين فيما افادت حصيلة جديدة لضحايا العواصف القوية التي ضربت نهاية الأسبوع الماضي وسط غرب البلاد وجنوبها بمقتل 14 شخصا على الأقل . وأكدت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية في "تكساس" حصول أربع زوابع في هذه الولاية مما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمنازل وانقلاب سيارات وسقوط أشجار . وأفادت رئيسة بلدية "كانتون" في تكساس بوفاة أربعة أشخاص فيما قالت متحدثة باسم إدارة الأحوال الطارئة في ولاية "أركنساس" أن سوء الأحوال الجوية تسبب بوفاة خمسة أشخاص على الأقل . وأكدت إدارة الأحوال الطارئة في ولاية "مسيسيبي" مقتل شخصين أحدهما طفل قضى بصعقة كهربائية إثر حصول فيضانات كما هطلت أمطار غزيرة على ولاية ميزوري وسط غربالبلاد مع سقوط قتيلين على الأقل . وفي ولاية "تينيسي" توفيت طفلة في الثانية من العمر في مدينة ناشفيل بعدما سقطت عليها قطعة معدنية بسبب الرياح القوية بحسب دائرة الشرطة في المدينة . وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية استمرار الفيضانات في أجزاء من شرق "أوكلاهوما" وشمال "أركنساس" و"ميسوري" و"إلينوي" و"إنديانا".