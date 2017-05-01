مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في زيارة غير معلنة لسيول لبحث ملف كوريا الشمالية .

سيول 1 مايو 2017 (وال) - كشفت مصادر حكومية كورية جنوبية اليوم الاثنين أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي.أي.إيه) مايك بومبيو وصل قبل يومين العاصمة سيول في زيارة غير معلنة لمفاوضات بشأن كوريا الشمالية. وقالت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية إن بومبيو هو أبرز مسؤول أمريكي يزور سيول منذ زيارة نائب الرئيس الامريكي مايك بنس لكوريا الجنوبية الشهر الماضي. ووصل بومبيو أول أمس السبت وعقد سلسلة من الاجتماعات مع نظيره الكوري الجنوبي لي بيونج-هو ومسؤولين في قصر الرئاسة, وفقا للمصادر الحكومية.