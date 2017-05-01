\" معيتيق \"يلتقي وزير خارجية النمسا والوفد المرافق له .



طرابلس 01 مايو 2017 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي \"أحمد معيتيق\" ظهر اليوم الاثنين وزير خارجية النمسا \"سيباستيان كورتس\" والوفد المرافق له .

وحضر اللقاء وزيرا الخارجية \"محمد سيالة\"، والاقتصاد \"نصر فضل الله\"، ورئيس غرفة التجارة والصناعة \"محمد الرعيض\"، ورئيس مجلس رجال الأعمال \"عبدالله الفلاح\".

وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة فتح آفاق التعاون المثمر في المجال الاقتصادي والاستثمار بين ليبيا والنمسا في مجال الصناعات الغذائية، والدوائية. والعمل على عودة الشركات النمساوية العاملة في مجال النفط، واستئناف عمل السفارة النمساوية من طرابلس، وفتح خط طيران مباشر بين طرابلس, وفيينا.

كما تم الاتفاق بين ممثلي غرف التجارة والصناعة في البلدين خلق تؤامة بين رجال الاعمال الليبيين والنمساويين متمثلة في اقامة ورش عمل وندوات مشتركة لفتح افاق التعاون المشترك في المجال الاقتصادي.



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