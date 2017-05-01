\" معيتيق \"يلتقي وزير خارجية النمسا والوفد المرافق له .
الإثنين ، 01- 05- 2017 - 16:49:00
\nطرابلس 01 مايو 2017 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي \"أحمد معيتيق\" ظهر اليوم الاثنين وزير خارجية النمسا \"سيباستيان كورتس\" والوفد المرافق له .\nوحضر اللقاء وزيرا الخارجية \"محمد سيالة\"، والاقتصاد \"نصر فضل الله\"، ورئيس غرفة التجارة والصناعة \"محمد الرعيض\"، ورئيس مجلس رجال الأعمال \"عبدالله الفلاح\".\nوتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة فتح آفاق التعاون المثمر في المجال الاقتصادي والاستثمار بين ليبيا والنمسا في مجال الصناعات الغذائية، والدوائية. والعمل على عودة الشركات النمساوية العاملة في مجال النفط، واستئناف عمل السفارة النمساوية من طرابلس، وفتح خط طيران مباشر بين طرابلس, وفيينا.\nكما تم الاتفاق بين ممثلي غرف التجارة والصناعة في البلدين خلق تؤامة بين رجال الاعمال الليبيين والنمساويين متمثلة في اقامة ورش عمل وندوات مشتركة لفتح افاق التعاون المشترك في المجال الاقتصادي.\n\n... ( وال )...