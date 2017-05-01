إيران: لا تفاوض مع أمريكا خارج إطار الاتفاق النووي.الإثنين ، 01-05-2017 - 16:47:00

طهران 1 مايو 2017(واج)- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أنه لا تفاوض مع الولايات المتحدة خارج إطار الاتفاق النووي ،مؤكدا على انه "لن يكون لدينا أي تفاوض مع واشنطن خارج إطار هذا الاتفاق". جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لقاسمي بشأن الاجتماع الأخير للجنة المشتركة المشرفة على تنفيذ الاتفاق النووي. وقال "طرحت إيران شكاواها من عدم الالتزام وخاصة من قبل الولايات المتحدة وأيضا من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"مشيرا إلى أن اللجنة أشادت بالتزام إيران بتعهداتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتفاق النووي.

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