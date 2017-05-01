القوات الفرنسية تقتل 20 مسلحا على الحدود بين مالي وبوركينا فاسو.

باماكو 1 مايو 2017(وال)-قتل أكثر من 20 مسلحا في عملية برية وجوية قامت بها القوات الفرنسية المتمركزة بشمال مالي على معاقل لمجموعات مسلحة على الحدود بين مالي وبوركينا فاسو. وقالت القوات الفرنسية العاملة في إطار عملية "براخان" لمكافحة الإرهاب في دول منطقة الساحل الخمس (موريتانيا ومالي وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو) في شمال مالي في بيان امس الاحد إن قواتها قتلت في مطلع هذا الأسبوع أكثر من 20 مسلحا كانوا يختبئون في غابة قرب الحدود بين مالي وبوركينا فاسو الواقعتين في غرب إفريقيا مشيرة إلى أن العملية شملت ضربات جوية وبرية دون أن تحدد هوية الجماعة المستهدفة. يذكر أن القوات الفرنسية العاملة في إطار عملية "براخان" لمكافحة الإرهاب في الساحل في شمال مالي أعلنت أنها قتلت خلال العام الماضي نحو 150 مسلحا في منطقة الساحل وصادرت أكثر من ستة أطنان من الذخائر والمتفجرات.