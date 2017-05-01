القوات العراقية تقتل 30 عنصرا من داعش خلال عملية عسكرية شمالي الأنبار.

بغداد 1 مايو 2017 (وال) - تمكنت القوات العراقية من قتل 30 مسلحا من تنظيم داعش والاستيلاء على مقر قيادة التنظيم شمالي الأنبار. وأكد مصدر عسكري عراقي اليوم الاثنين مقتل 30 مسلحا من تنظيم داعش والاستيلاء على مقر قيادة التنظيم شمالي الأنبار. وقال المصدر "إن قوة من الجيش بالفرقة السابعة ومقاتلي العشائر وبإسناد جوي نفذوا عملية عسكرية على منطقة المالحة الصحراوية ضمن الحدود الإدارية لصلاح الدين مع الانبار شمال المحافظة". وأضاف أن القوة قامت بقتل 30 عنصرا من داعش والاستيلاء على مركز قيادة واتصالات للتنظيم الإرهابي, فضلا عن تفجير مفخختين لتنظيم داعش.