مؤسسة النفط تعلن ارتفاع انتاجها اليوم الى ( 760 ) ألف برميل لأول مرة منذ ديسمبر 2014 .

طرابلس 01 مايو 2017 ( وال ) - أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ان انتاج ليبيا من النفط قد تجاوز اليوم الاثنين ( 760 ) الف برميل لاول مرة منذ الأول من ديسمبر 2014 .

وأشار / صنع الله / في تصريحات له اليوم الاثنين نشرها المكتب الاعلامي للمؤسسة - ان المؤسسة ماضية في خططها لزيادة الانتاج باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق زيادة ملحوظة في ايرادات الدولة و لإنقاذ الاقتصاد الوطني

ونوه / صنع الله / بما ورد في تقرير ديوان المحاسبة للعام 2016 \" ان عام 2016 سجل أدنى ايراد تحققة الدولة على مر تاريخها الحديث و التي لم تتجاوز 8.6 مليار دينار ، في مقابل مصروفات قاربت 30 مليار دينار بعجز قدره 21 مليار دينار ليشكل عجزا تراكميا منذ اقفال الموانئ و الحقول النفطية قدرة 57 مليار دينار\" .

و أضاف / صنع الله / ان هذا العجز في ميزانية الدولة كان يتم تغطيتة من احتياطيات المصرف المركزي و التي استمرت بالتآكل منذ العام 2013 و خصوصا ان خسائر الإغلاقات للموانئ و الحقول النفطية قد تجاوزت 130 مليار دولار و لان هذة الاحتياطيات وصلت الى مرحلة خطيرة و عليه نجد ان أزمات سعر الصرف و السيولة تزداد وطأتها يوما بعد يوم على المواطن العادي

و اختتم المهندس / مصطفى صنع الله / تصريحه بالقول \" نعمل جاهدين لخدمة بلادنا و صون الأمانة التي نحملها في أعناقنا و المحافظة على المصالح الوطنية الليبية بالرغم من التحديدات السياسية التي تستهدف استقرار المؤسسة الوطنية للنفط و الحملات الإعلامية المصاحبة لها من جهات تعمل لخدمة اصحاب المصالح و التوجهات غير الوطنية و القائمة على نشر الاكاذيب و تحريف الحقائق\" بحسب قوله .



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