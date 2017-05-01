مقتل 309 مدنيين في العراق في أبريل (الامم المتحدة).

بغداد 1 مايو 2017 (وال)- أعلنت الأمم المتحدة اليوم الإثنين مقتل 309 من المدنيين وإصابة 387 آخرين بجروح في أعمال عنف وقعت في العراق في أبريل الماضي في انخفاض ملحوظ لأعداد الضحايا مقارنة بشهر مارس. وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في بيان اليوم ان 309 من المدنيين العراقيين قتلوا وأصيب 387 آخرون بجروح في أعمال العنف والعمليات الإرهابية التي وقعت خلال شهر أبريل الماضي. ووفقا للبيان سجلت أعداد الضحايا في أبريل انخفاضا ملحوظا مقارنة بشهر مارس مضيفا ان 543 مدنيا قتلوا وأصيب 561 آخرون بجروح جراء أعمال العنف والعمليات الإرهابية خلال مارس الماضي في العراق. وكانت محافظة نينوى هي "الأكثر تضررا" في أبريل إذ قتل فيها 153 شخصا وأصيب 123 آخرين بجروح تلتها العاصمة بغداد حيث سقط فيها 55 قتيلا و179 جريحا حسب البيان. و في محافظة صلاح الدين قتل 15 شخصا وأصيب 43 آخرون بجروح. وأكد البيان أن حصيلة الضحايا تشمل المدنيين فقط دون أي من عناصرالقوات الأمنية العراقية. ونقل البيان عن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالعراق يان كوبيش قوله انه "لا يزال المدنيون يدفعون ثمنا باهظا من جراء الصراع وخصوصا في محافظة نينوى" حيث تخوض القوات العراقية حرب شوارع صعبة داخل مدينة الموصل ضد تنظيم "داعش" الارهابي.