\" سيالة \" يعقد اجتماعا مع وزير الخارجية النمساوي والوفد المرافق له .
الإثنين ، 01- 05- 2017 - 16:24:00
طرابلس 01 مايو 2017 ( وال ) - اجتمع وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني \"محمد سيالة\" ظهر اليوم الاثنين بديون رئاسة الوزراء مع وزير خارجية النمسا \"سيباستيان كورتس\" والوفد المرافق له بحضور وكيل الوزارة للشؤون السياسية، ومدير الإدارة الأوروبية، ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.\nوتم خلال الاجتماع استعراض الجهود التي تبذلها ليبيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية من ضبط المهاجرين في عرض البحر وايوائهم في المعسكرات إلى حين ترحيلهم لبلدانهم.\nوتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية ضبط الحدود الجنوبية لليبيا لمنع تدفق المهاجرين، وذلك بالتنسيق مع دول الجوار، وإقناع دول المصدر قبول رعاياهم بعد ترحيلهم لبلدانهم.\n\n... ( وال )....