\" سيالة \" يعقد اجتماعا مع وزير الخارجية النمساوي والوفد المرافق له .

طرابلس 01 مايو 2017 ( وال ) - اجتمع وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني \"محمد سيالة\" ظهر اليوم الاثنين بديون رئاسة الوزراء مع وزير خارجية النمسا \"سيباستيان كورتس\" والوفد المرافق له بحضور وكيل الوزارة للشؤون السياسية، ومدير الإدارة الأوروبية، ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود التي تبذلها ليبيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية من ضبط المهاجرين في عرض البحر وايوائهم في المعسكرات إلى حين ترحيلهم لبلدانهم.

وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية ضبط الحدود الجنوبية لليبيا لمنع تدفق المهاجرين، وذلك بالتنسيق مع دول الجوار، وإقناع دول المصدر قبول رعاياهم بعد ترحيلهم لبلدانهم.



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