قوة الردع الخاصة بطرابلس تقبض على عصابة خطف .
الإثنين ، 01- 05- 2017 - 15:27:00
\nطرابلس 01 مايو 2017 (وال) - تمكنت قوة الردع الخاصة \nبطرابلس من القبض على عصابة خطف مكونة من أربعة اشخاص بعد أن قاموا بخطف \nأحد المواطنين وتعذيبه وحرق شعر رأسه بالنار وتصويره كمحاولة للضغط على \nأهله واجبارهم على دفع مبلغ (300) الف دينار مقابل اطلاق سراحه . \nوأكدت قوة الردع في بيان لها على صفحتها الإلكترونية بانه تم التوصل \nلفراد العصابة بعد التحري والقبض عليهم واسترداد المبلغ منهم لإرجاعه \nلأهل المخطوف .\nواوضحت قوة الردع الخاصة انها ستوافي بالتفاصيل فور الاستيفاء من استجواب\nالمتهمين الأربعة المقبوض عليهم في هذه القضية ، منوهة بالشكر لأعضاء \nمكتب الأمن المركزي ابوسليم لتعاونهم في القبض على هذه العصابة.\n ..(وال)..