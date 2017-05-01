قوة الردع الخاصة بطرابلس تقبض على عصابة خطف .



طرابلس 01 مايو 2017 (وال) - تمكنت قوة الردع الخاصة

بطرابلس من القبض على عصابة خطف مكونة من أربعة اشخاص بعد أن قاموا بخطف

أحد المواطنين وتعذيبه وحرق شعر رأسه بالنار وتصويره كمحاولة للضغط على

أهله واجبارهم على دفع مبلغ (300) الف دينار مقابل اطلاق سراحه .

وأكدت قوة الردع في بيان لها على صفحتها الإلكترونية بانه تم التوصل

لفراد العصابة بعد التحري والقبض عليهم واسترداد المبلغ منهم لإرجاعه

لأهل المخطوف .

واوضحت قوة الردع الخاصة انها ستوافي بالتفاصيل فور الاستيفاء من استجواب

المتهمين الأربعة المقبوض عليهم في هذه القضية ، منوهة بالشكر لأعضاء

مكتب الأمن المركزي ابوسليم لتعاونهم في القبض على هذه العصابة.

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