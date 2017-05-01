/ سيالة / ووزير خارجية النمسا يعقدان مؤتمراً صحفياً .



طرابلس 01 مايو 2017 ( وال ) - عقد وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني \"محمد سيالة\" رفقة وزير خارجية النمسا \"سيباستيان كورتس\" عقب لقائه رئيس المجلس الرئاسي السيد \"فائز السراج\" مؤتمراً صحفياً وصف فيه \"سيباستيان\" اللقاء بالمثمر، ويهدف لتوطيد العلاقات بين البلدين الصديقين، وأكد حرص بلاده على دعم الاستقرار في ليبيا من خلال حكومة الوفاق الوطني، في المجال السياسي، والاقتصادي والأمني، والعمل سوياً على مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتهريب، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي.

وأشاد \"سيالة \" بنتائج اللقاء الذي تناول فيه الوزير مع السيد الرئيس طرق مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تؤرق ليبيا والاتحاد الأوروبي والعمل على مراقبة الحدود الجنوبية لليبيا وإقناع دول المصدر المساهمة في ضبط حدودهم لمنع تسلل المهاجرين بالإضافة لتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية التي تربط البلدين الصديقين في مجال الاستثمار والازدواج الضريبي الذي رافقته وفوداً لعدد من كبريات الشركات النمساوية في مجال النفط،والخدمات الصحية، والصناعات الغذائية، وأكد رغبة النمسا إعادة افتتاح سفارتها في العاصمة طرابلس، واستئناف عودة الطيران إلى ليبيا قريباً.

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين حول مطالبة ليبيا المجتمع الدولي تزويدها بالسلاح لمحاربة الهجرة غير الشرعية أفاد \"سيالة\" : نحن لا نريد مقاتلة المهاجرين وليبيا عليها حظر توريد الأسلحة، وما نحتاجه هو مراقبة الكترونية للحدود الجنوبية بمسافة 4000 كم، وطائرات لمراقبة الأجواء الليبية، لمنع تدفق المهاجرين.

وأكد على أن المهاجرين الذين يتم ضبطهم في عرض البحر من قبل حرس وأمن السواحل يتم ايوائهم في معسكرات الايواء إلى حين ترحيلهم لبلدانهم عن طريق سفاراتهم في ليبيا.



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