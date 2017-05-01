ندوة حول " اولويات التعايش السلمي في فزان" برعاية جامعة سبها.

سبها 1 مايو 2017 (وال)- نظم منتدى الاكاديمين بمدينة سبها بالتعاون مع مجموعة عمل فزان ندوة حول "اولويات التعايش السلمى في فزان" وذلك برعاية جامعة سبها . وطرحت خلال هذه الندوة العديد من ورقات البحثية تناولت الأسباب المؤدية للعنف وأثرها على الحياة الاجتماعية في مدينة سبها ، ومعوقات التعايش السلمي في المجتمع الليبي ، وأثره على منطقة فزان . كما ناقشت الورقات سبل ارساء قيم التسامح والعفو ونشر ثقافة الحوار والمصالحة الوطنية وانعكاساتها على التنمية في المجتمع ، ودور التنمية المستدامة في إرساء دعائم السلم الاجتماعي . هذا وتناول المشاركون في الندوة بالبحث والنقاش مختلف الجوانب التى طرحت من اجل الوصول الى توصيات عملية تؤمل في وضع خطط وبرامج على مستوى المؤسسات والهيئات، والأفراد في سبيل تحقيق التعايش السلمي في فزان على وجه الخصوص وليبيا عموما. ..(وال-سبها)..