وزارة الداخلية التونسية تعلن إصابة 10 من عناصرها جراء اعمال شغب باحد ملاعب كرة القدم بتونس .

تونس 01 مايو 2017 ( وال) - أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن إصابة " 10 " من عناصرها خلال اعمال شغب شهدتها المباراة التي جرت أمس الاحد بين فريقي الإفريقي والتّرجّي بالملعب الأولمبي بالعاصمة تونس . وأكدت الوزارة الداخلية في بيان أنه تم نقل عدد من المصابين إلى مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس والاحتفاظ بالبعض الآخر تحت المراقبة الطّبيّة ، مشيرة إلى أنه تمّ إيقاف مجموعة من الأشخاص يشتبه في تورّطهم في أعمال العنف. وأشارت وكالة الانباء التونسية إلى أن عدد المصابين بلغ 45 شخصا، أكثر من 10 أمنيين، فيما سُجلت بقية الإصابات في صفوف جماهير النادي الإفريقي. ...( وال ) ...