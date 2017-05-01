تركيا وأذربيجان تبدآن مناورات عسكرية مشتركة .

أنقرة 1 مايو 2017 ( وال ) - بدأت القوات المسلحة التركية والآذرية اليوم الاثنين مناورات عسكرية مشتركة في أذربيجان تستمر خمسة أيام. ونقلت وكالة (الأناضول) للأنباء عن وزارة الدفاع الأذرية قولها في بيان لها أن المناورات التي تجرى في إطار التعاون العسكري بين تركيا وأذربيجان تهدف إلى تطوير التنسيق بين القوات المسلحة للبلدين عبر تبادل التجارب بينهما. وتشارك في المناورات بالإضافة للوحدات العسكرية عربات مدرعة وبطاريات مدفعية ومدافع هاون ومروحيات وأنظمة دفاع جوي. ...(وال)...