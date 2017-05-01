الاعداد للمؤتمر الليبي الأول للممارسة الصيدلية ببنغازي.

بنغازي 1 مايو 2017 (وال بنغازى ) - عقد بمدينة بنغازى لقاء عمل لتجهيز وإعداد للمؤتمر الليبي الأول للممارسة الصيدلية ببنغازي . وذكرت مصادر اللجنة التحضيرية للمؤتمر إن الهدف من لقاء العمل هو تقديم توضيح وآلية تقديم ورقات عمل علمية استعداداً للمؤتمر الليبي الأول للممارسة الصيدلية الذي سيقام خلال يومي 29 - 30 من شهر يوليو المقبل . وأضافت المصادر أن المؤتمر الليبي الأول للممارسة الصيدلية هو الأول في ليبيا والخاص بالصيدلة، والهدف من اقامته هو توضيح الرؤية الواضحة للصيادلة، والتي ستكون على درجة علمية عالية، ووضع خطط التطوير . وأشارت المصادرإلى أن المؤتمر الليبي الأول للممارسة الصيدلية سينظم برعاية مركز بنغازي الطبي، ومركز البحوث والدراسات جامعة بنغازي وكلية الصيدلة وجمعية اتحاد الصيادلة ونقابة الصيادلة . ( وال بنغازى ) .