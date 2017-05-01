رئيس الحكومة التونسية يُقيل وزيري التربية والمالية من مهامهما .



تونس 01 مايو 2017 ( وال) - أقال رئيس الحكومة التونسية « يوسف الشاهد »

أمس الأحد، وزيرة المالية « لمياء الزريبي » وزير التربية « ناجي جلول »

من مهامهما .

وذكرت وكالة الانباء التونسية أن \" الشاهد \" كلّف وزير التعاون الدولي

والاستثمار« فاضل عبد الكافي » بالإشراف على وزارة المالية بالنيابة، كما

قرر تكليف وزير التعليم العالي « سليم خلبوس » بالإشراف مؤقتا على وزارة

التربية.

وجاءت إقالة وزيرة المالية \" الزريبي \" حسب وكالة الانباء التونسية

بعد اسبوع من تصريحاتها التي قالت فيها إن البنك المركزي سيقلص تدخلاته

في ضخ العملة الأجنبية بالسوق مما سيخفض قيمة الدينار الأمر الذي تسبب في

هبوط لم يسبق له مثيل للدينار أمام اليورو والدولار.

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