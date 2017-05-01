رئيس الحكومة التونسية يُقيل وزيري التربية والمالية من مهامهما .
الإثنين ، 01- 05- 2017 - 11:56:00
\nتونس 01 مايو 2017 ( وال) - أقال رئيس الحكومة التونسية « يوسف الشاهد »\nأمس الأحد، وزيرة المالية « لمياء الزريبي » وزير التربية « ناجي جلول »\nمن مهامهما .\n وذكرت وكالة الانباء التونسية أن \" الشاهد \" كلّف وزير التعاون الدولي \nوالاستثمار« فاضل عبد الكافي » بالإشراف على وزارة المالية بالنيابة، كما\nقرر تكليف وزير التعليم العالي « سليم خلبوس » بالإشراف مؤقتا على وزارة \nالتربية.\n وجاءت إقالة وزيرة المالية \" الزريبي \" حسب وكالة الانباء التونسية \nبعد اسبوع من تصريحاتها التي قالت فيها إن البنك المركزي سيقلص تدخلاته \nفي ضخ العملة الأجنبية بالسوق مما سيخفض قيمة الدينار الأمر الذي تسبب في\nهبوط لم يسبق له مثيل للدينار أمام اليورو والدولار.\n ...( وال ) ...