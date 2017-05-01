وزير خارجية النمسا يصل طرابلس .الإثنين ، 01-05-2017 - 11:34:00

وزير خارجية النمسا يصل طرابلس .طرابلس 01 مايو 2017 ( وال ) - وصل مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس صباح اليوم الأثنين وزير خارجية النمسا / سيباستيان كورتس / والوفد المرافق له ، وكان في استقباله وزير الخارجية والتعاون الدولي / محمد سيالة / ومدير الادارة الاوروبية بالوزراة ، وسفير النمسا بليبيا / رونالد ستيرم/ .\\nوبحسب المكتب الاعلامي للوزارة فان هذه الزيارة التى تستغرق يوم واحد تأتي في اطار الجهود للرفع من وتيرة التعاون الثنائي بين ليبيا والنمسا ، وفي كافة المجالات .\\n\\n... ( وال )...

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