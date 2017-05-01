انطلاق موسم جزّ صوف الأغنام \" الجلامة\".





طرابلس 01 مايو 2017( وال )- انطلق منذ أيام موسم جزّ صوف الأغنام ،

بالمنطقة الشرقية والغربية من ليبيا، والمعروف محليًا باسم موسم \"

الجلامة \" الذي يبدأ نهاية الشهر الرابع ويستمر حتى نهاية الشهر الخامس

من كل سنة، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة التي تنعكس إيجاباً على

سهولة الحصول على الصوف من الأغنام .

ويعتبر موسم \" الجلامة \" من المواسم التقليدية ، وله طقوسه الخاصة ،

وتوزيع الأدوار فيه ، مما يدل على عراقته ، ولا سيما أن أنواعاً من

الأهازيج والأغاني الشعبية المرتبطة به يختص بها هذا الموسم دون غيره .

وتترتب المواسم طيلة السنة بالنسبة للمواطن الليبي، فهي تبدأ بحرث الأرض

وبذر الحبوب نهاية كل سنة مع بداية فصل الشتاء ومن ثمّ متابعة محاصيلها،

ومع دخول الربيع يستعجل الليبيون بموسم \" الجلامة \" مع نهاية فصل الربيع

وبداية فصل الصيف قبل موسم الحصاد، تزامناً مع ازدهار المراعي بالكلأ

اللازم للرعي قبل الانتقال لمواسم الفواكه في فصل الصيف، ثم العودة

لحراثة الأرض نهاية خريف العام وبداية شتائه.

ومع دخول فصل الصيف تعتبر \" الجلامة\" جزّ صوف الأغنام ، بحسب \" العزامي

الطبولي \" صاحب أحد المراعي جنوب طرابلس، مهمة حيث تخفف عن الأغنام حرارة

شمس الصيف كما تساعدها على الاستفادة من كلأ المراعي .



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