انطلاق موسم جزّ صوف الأغنام \" الجلامة\".
الإثنين ، 01- 05- 2017 - 10:50:00
\n \n طرابلس 01 مايو 2017( وال )- انطلق منذ أيام موسم جزّ صوف الأغنام ، \nبالمنطقة الشرقية والغربية من ليبيا، والمعروف محليًا باسم موسم \" \nالجلامة \" الذي يبدأ نهاية الشهر الرابع ويستمر حتى نهاية الشهر الخامس \nمن كل سنة، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة التي تنعكس إيجاباً على \nسهولة الحصول على الصوف من الأغنام . \n ويعتبر موسم \" الجلامة \" من المواسم التقليدية ، وله طقوسه الخاصة ، \nوتوزيع الأدوار فيه ، مما يدل على عراقته ، ولا سيما أن أنواعاً من \nالأهازيج والأغاني الشعبية المرتبطة به يختص بها هذا الموسم دون غيره . \nوتترتب المواسم طيلة السنة بالنسبة للمواطن الليبي، فهي تبدأ بحرث الأرض \nوبذر الحبوب نهاية كل سنة مع بداية فصل الشتاء ومن ثمّ متابعة محاصيلها، \nومع دخول الربيع يستعجل الليبيون بموسم \" الجلامة \" مع نهاية فصل الربيع \nوبداية فصل الصيف قبل موسم الحصاد، تزامناً مع ازدهار المراعي بالكلأ \nاللازم للرعي قبل الانتقال لمواسم الفواكه في فصل الصيف، ثم العودة \nلحراثة الأرض نهاية خريف العام وبداية شتائه. \nومع دخول فصل الصيف تعتبر \" الجلامة\" جزّ صوف الأغنام ، بحسب \" العزامي \nالطبولي \" صاحب أحد المراعي جنوب طرابلس، مهمة حيث تخفف عن الأغنام حرارة\nشمس الصيف كما تساعدها على الاستفادة من كلأ المراعي .\n\n( وال )