أسعار النفط تتراجع بشكل طفيف مع تزايد المخاوف بشأن وفرة المعروض في الأسواق.
الإثنين ، 01- 05- 2017 - 10:48:00
\n\n طوكيو 01 مايو 2017 (وال) - تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين بسبب \nمخاوف من احتمال ألا تؤدي تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك إلى تقليص \nالفائض من المعروض في السوق بشكل كبير على المدى القريب على الرغم من \nالحديث عن تمديد سريان هذه التخفيضات.\nوتراجع خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو12 سنتا إلى 49.21 للبرميل بحلول\nالساعة 0032 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفع عند الإغلاق يوم الجمعة 36 سنتا.\n كما هبط سعر خام برنت لأقرب شهر استحقاق جديد في يوليو تموز 14 سنتا \nإلى 51.91 دولار.\nوأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين ومحللين أنه إذا اتفقت أوبك \nعلى تمديد التخفيضات فقد تنتهي المخزونات العالمية المتضخمة بحلول نهاية \nالعام .\n ...( وال ) ...