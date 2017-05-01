أسعار النفط تتراجع بشكل طفيف مع تزايد المخاوف بشأن وفرة المعروض في الأسواق.





طوكيو 01 مايو 2017 (وال) - تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين بسبب

مخاوف من احتمال ألا تؤدي تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك إلى تقليص

الفائض من المعروض في السوق بشكل كبير على المدى القريب على الرغم من

الحديث عن تمديد سريان هذه التخفيضات.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو12 سنتا إلى 49.21 للبرميل بحلول

الساعة 0032 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفع عند الإغلاق يوم الجمعة 36 سنتا.

كما هبط سعر خام برنت لأقرب شهر استحقاق جديد في يوليو تموز 14 سنتا

إلى 51.91 دولار.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين ومحللين أنه إذا اتفقت أوبك

على تمديد التخفيضات فقد تنتهي المخزونات العالمية المتضخمة بحلول نهاية

العام .

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