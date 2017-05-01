ندوة حول " التعايش السلمى فى فزان " .

سبها 1 مايو 2017 ( وال) - نظم منتدى الاكاديمين في مدينة سبها بالتعاون مع مجموعة عمل فزان الاحد ندوة حول " التعايش السلمى في فزان " وذلك برعاية جامعة سبها . وطرحت خلال الندوة ست ورقات بحثية تناولت الورقة الاول التى قدمها الدكتور " المبروك ابوسبيحة "و الاستاذة " فاطمة عبد الله " الأسباب المؤدية للعنف وأثرها على الحياة الاجتماعية في مدينة سبها ، فيما تضمنت الورقة البحثية الثانية معوقات التعايش السلمي في المجتمع الليبي قدمها الدكتور " المبروك ابوسبيحة . وتناولت الورقة الثالثة المقدمة من الدكتور " ابوبكر المبروك حالة الأمن القومي الليبي وأثره على منطقة فزان واستعرضت الورقة الرابعة وسائل إشاعة قيم التسامح والعفو ونشر ثقافة الحوار للدكتور " محمد ابوالقاسم ، فيما تناولت الورقة الخامسة في هذه الندوة التى قدمها الدكتور " يوسف الصيد " المصالحة الوطنية وانعكاساتها على التنمية في المجتمع ، وناقشت الورقة البحثية السادسة والاخيرة في الندوة دور التنمية المستدامة في إرساء دعائم السلم الاجتماعي والتي قدمها للندوة كلا من الدكتور " احمد الحضيرى " والدكتور " ابوالقاسم عامر وتناول المشاركون في الندوة بالبحث والتحليل والنقاش المعمق مختلف الجوانب التى طرحت في الاوراق المقدمة من اجل الوصول الى توصيات يؤمل ان تطبق في خطط وبرامج على مستوى المؤسسات والهيئات والأفراد والجماعات، في سبيل تحقيق التعايش السلمي في فزان بشكل خاص وفي ليبيا الوطن بشكل عام. ( وال سبها).