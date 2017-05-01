شركة هاتف ليبيا توقف عدد من خطوط الهاتف الثابت .





بنغازي 01 مايو 2017 (وال) - كشفت شركة هاتف ليبيا عن تجميد عدد من خطوط

الهاتف اللاسلكي الثابت \" الريفي \"، بسبب عدم القيام بتعبئة الرصيد من

قبل أصحابها منذ عام 2008 وحتى تاريخ اليوم .

وقالت شركة هاتف ليبيا إن الشركة منحت فرصة أخيرة للمشتركين لتسديد

الديون المتراكمة لعدد ( 239.936 ) ألف خط، وتسديد الديون خلال الأول من

شهر مايو الذى يبدأ اليوم .

وأضافت الشركة أنها منحت الفرصة الأخيرة للمشتركين في الهاتف اللاسلكي \"

الريفي\"، بتسديد ما عليهم من ديون إلى أقرب مكتب للشركة من مقر سكن

المشترك، وإلا أنها ستضطر لسحب أي خط لم يتم تسديد ديونه بعد مرور

التاريخ المحدد .



( وال -بنغازى )