شركة هاتف ليبيا توقف عدد من خطوط الهاتف الثابت .
الإثنين ، 01- 05- 2017 - 10:43:00
\n\nبنغازي 01 مايو 2017 (وال) - كشفت شركة هاتف ليبيا عن تجميد عدد من خطوط \nالهاتف اللاسلكي الثابت \" الريفي \"، بسبب عدم القيام بتعبئة الرصيد من \nقبل أصحابها منذ عام 2008 وحتى تاريخ اليوم .\nوقالت شركة هاتف ليبيا إن الشركة منحت فرصة أخيرة للمشتركين لتسديد \nالديون المتراكمة لعدد ( 239.936 ) ألف خط، وتسديد الديون خلال الأول من \nشهر مايو الذى يبدأ اليوم .\nوأضافت الشركة أنها منحت الفرصة الأخيرة للمشتركين في الهاتف اللاسلكي \" \nالريفي\"، بتسديد ما عليهم من ديون إلى أقرب مكتب للشركة من مقر سكن \nالمشترك، وإلا أنها ستضطر لسحب أي خط لم يتم تسديد ديونه بعد مرور \nالتاريخ المحدد .\n \n ( وال -بنغازى )