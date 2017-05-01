المنظمة الوطنية لأمازونات ليبيا تنظم محاضرة تثقيفية عن السلام واللاعنف .

بنغازى 01 مايو2017 (وال) - القت الأستأذة " عائشة السنوسى قينى" يوم أمس الأحد محاضرة تثقيفية بعنوان " ثقافة السلام واللاعنف - الواقع والمأمول " ، وذلك ضمن الأنشطة الأجتماعية والتثقيفية التى تنظمها المنظمة الوطنية " لأمازونات ليبيا " . وتناولت المحاضرة التى القيت بمقر المنظمة بمدينة بنغازي وحضرها العديد من المهتمين الفاعلين فى هذا النشاط التعريف ببعض المفاهيم كالثقافة ، والسلام ، واللاعنف ، وقنوات نشر ثقافة اللاعنف، وتقنياته، وأساليبة، وشروط تطبيقه وعناصره . وخلصت المحاضرة إلى تقديم عدة توصيات منها الاهتمام بمؤسسات التنشئة الاجتماعية لتحقيق التكامل فيما بينها لتقوم بدورها في نشر ثقافة السلام، وضرورة قيام المؤسسات الرسمية، ومنظمات المجتمع المدني، والنخب غير الحاكمة بدورها في نشر ثقافة السلام واللاعنف. ( وال بنغازى )