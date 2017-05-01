تواصل الحملة التطوعية لصيانة وترميم مدينة هون القديمة .

هون 01 مايو 2017( وال )- تتواصل الحملة التطوعية لترميم وصيانة مدينة هون القديمة التي تنظمها مؤسسات المجتمع المدني بهون باشراف جمعية ذاكرة المدينة المهتمة بشؤون التراث . وقال مدير مكتب الثقافة والمجتمع المدني ببلدية الجفرة " عبدالله زاقوب " ان هذه الحملة التطوعية تركز على نظافة شوارع وازقة المدينة القديمة وترميم وصيانة الاقواس والأسوار والبيوت التي تأثرت بالعوامل الطبيعية كالرياح والحرارة المرتفعة وغيرها .. مشيرا ان الحملة تقرر ان تكون كل يوم سبت من كل اسبوع على مدار السنة الجارية 2017. م . وأكد " زاقوب " ان الهدف من هذه الحملة هو الحفاظ على الموروث الثقافي والاجتماعي وخلق التواصل بين الاجيال وربطهم بتاريخ الاجداد وتوارث العادات والتقاليد الايجابية للمجتمع . ( وال - الجفرة )