قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 4 مواطنين من الخليل .

الخليل 01 مايو-2017 ( وال ) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 4 مواطنين بينهم فتيان من محافظة الخليل.\

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وأفادت مصادرفلسطينية بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة صوريف شمال غرب \

الخليل، واعتقلت الشاب خالد تيسير غنيمات (20 عاما)، بعد دهم منزل ذويه.\

كما اقتحمت تلك القوات مدينة الخليل، واعتقلت الفتيين بشار جهاد عبد \

الرحمن غيث (17 عاما)، ومحمد صدقي بركات غيث (17عاما)، والشاب مروان \

عاشور ( 20 عاما)، عقب دهم منازل ذويهم.\

فيما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل، ونصبت حواجزها \

العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، \

وعلى مدخل مخيم الفوار، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في \

بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.\

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