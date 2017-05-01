قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 4 مواطنين من الخليل .
الإثنين ، 01- 05- 2017 - 10:33:00
الخليل 01 مايو-2017 ( وال ) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 4 مواطنين بينهم فتيان من محافظة الخليل.\\n\\nوأفادت مصادرفلسطينية بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة صوريف شمال غرب \\nالخليل، واعتقلت الشاب خالد تيسير غنيمات (20 عاما)، بعد دهم منزل ذويه.\\nكما اقتحمت تلك القوات مدينة الخليل، واعتقلت الفتيين بشار جهاد عبد \\nالرحمن غيث (17 عاما)، ومحمد صدقي بركات غيث (17عاما)، والشاب مروان \\nعاشور ( 20 عاما)، عقب دهم منازل ذويهم.\\nفيما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل، ونصبت حواجزها \\nالعسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، \\nوعلى مدخل مخيم الفوار، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في \\nبطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.\\n ...( وال ) ....