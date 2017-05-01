النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا خلال الـ 24 ساعة القادمة .

طرابلس 01 مايو 2017( وال )- النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا خلال الـ 24 ساعة القادمة ، اعتباراً من اليوم الإثنين ، وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . * الساحل من رأس أجدير إلى سرت : السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة هذا اليوم قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية ، والريـح براني على الساحل الممتد من زوارة وطرابلس وتكون شرش إلى متغيرة الإتجاه على باقى الساحل تتراوح سرعتها ما بين (05-15) عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-1.75) متر، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ودرجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة إلى متوسطة وذلك لاحتمال ظهور شبورة مائية اثناء الليل والصباح البكر على ساحل سرت ومصراته . * الساحل من خليج السدرة إلى اقصى الساحل الشرقى : السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على الخليج مع فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة ، والريح شرش إلى بحرى سرعتـها ما بيـن (05 - 20) عقدة ، وتصل إلى (25) عقدة على الجبل الأخضر وطبرق ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-2.00)متر وتصل إلى (2.50) متر على الجبل الأخضر وطبرق ، وخفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطرب على الجبل الأخضر وطبرق ، ودرجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة . ( وال )