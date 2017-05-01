كوريا الشمالية تهدد بإغراق غواصة أمريكية في حالة قيام واشنطن بعمل استفزازي.

بيونغ يانغ 1 مايو 2017 (وال) - هددت كوريا الشمالية, باغراق الغواصة الأمريكية "يو اس اس ميتشجان" التي دخلت المياة الإقليمية لكوريا الجنوبية,وذلك في حالة اقدام الولايات المتحدة على عمل " استفزازى" ضدها . وذكرت قناة "روسيا اليوم" امس الاحد أن هذا التهديد يأتي بعد ساعات قلائل من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يكون سعيدا إذا اقدمت كوريا الشمالية على اجراء تجربة نووية جديدة وأن واشنطن لن تسمح لكوريا الشمالية بإنتاج سلاح نووى . وأضاف مصادر اعلامية ان الغواصة الأمريكية "لن يكتب لها أن تصعد مرة أخرى إلى السطح بعد أن تواجه مصيرا بائسا وتتحول إلى مجرد خيال تحت الماء في حالة قيام واشنطن بعمل استفزازى ضد كوريا الشمالية". وقالت المصادر "في حالة تهديد كوريا الشمالية, فإن ما تملكه من رادع نووى سوف يحول حاملات الطائرات الأمريكية وغواصاتها النووية وغيرها من العتاد العسكري للولايات المتحدة إلى قطع متناثرة من المعادن السائلة". ...( وال )...