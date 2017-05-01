الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

طرابلس 01 مايو 2017( وال )- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الإثنين ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . * ملخص عام : اعتدال في درجات الحرارة على المناطق الساحلية مع تكاثر السحب على مناطق شمال ووسط ليبيا وفرصة لسقوط أمطار متفرقة بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبياً على الجنوب . * رأس إجدير حتى خليج السدرة – سهل الجفارة – جبل نفوسة : السماء مغطاة جزئياً إلى كليا بالسحب مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق ومن المتوقع أن تكون جيدة على بعض مرتفعات جبل نفوسة قد تصحبها سحب رعدية ، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة على الساحل بينما تكون شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة على الدواخل تتحول في المساء إلى شمالية شرقية ، ودرجـات الحرارة القصوى تتراوح مابين (24 -29) درجة مئوية وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد.. * بن جواد – سهل بنغازي حتى إمساعد – جالو – الجغبوب : السماء مغطاة بالسحب مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (20-26) درجة مئوية على الساحل وما بين ( 32-29 ) درجة على الدواخل . * الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة : تكاثر للسحب على أغلب المناطق وخصوصا على غدامس-الحمادة ومناطق الجفرة مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة ، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى مابين (34-39) درجة مئوية ولا تتجاوز (32) درجة على غدامس-الحمادة ومناطق الجفرة . * الكفرة – تازربو – السرير : السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على مناطق السرير ، والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (34-39) درجة مئوية ولا تتجاوز (30) درجة هذا اليوم على مناطق السرير. ( وال )