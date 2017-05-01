رئيس الأركان السوداني وكوبلر يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا.

الخرطوم 1 مايو 2017 ( وال) - بحث رئيس الأركان المشتركة بالقوات المسلحة السودانية," عماد الدين عدوي" , والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا, مارتن كوبلر, أمس الأحد بالخرطوم, التطورات التي تشهدها الأوضاع في ليبيا على الصعدين السياسي والأمني, وسبل تعزيز الجهود المبذولة في تحقيق الأمن والاستقرار. وحسب وكالة الانباء الجزائرية جدد رئيس الأركان السوداني, خلال اللقاء, حرص بلاده على إحلال السلام في ليبيا , مشيرا إلى أهمية تأمين الحدود في ظل هذه الأوضاع , بمشاركة دول الجوار الليبي خاصة السودان, للحد من تجارة السلاح والمخدرات والإتجار بالبشر, علاوة على مكافحة الإرهاب . من جانبه عبر " كوبلر" عن ارتياحه لزيارة السودان بغرض تبادل وجهات النظر مع الجانب السوداني , على اعتبار أن السودان دولة جارة حدودية لليبيا, مؤكدا مواصلة الجهود للم شمل الفرقاء وإحلال السلام والاستقرار في ليبيا. ...( وال ) ...