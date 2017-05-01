اقامة محاضرة توعوية بعنوان " الانتحار ليس حلا " بمدينة البيضاء .

البيضاء 01 مايو 2017 (وال) - قالت اختصاصية الأمراض النفسية ورئيس مجلس إدارة مركز الود للدعم النفسي والاجتماعي " هناء الشكري " إن أسباب الانتحار التي ظهرت حتى الآن هي نتيجة للاضطراب النفسي مثل " الاكتئاب" وإدمان الكحول، وتعاطي المخدرات والابتزاز. واستطردت " الشكري " خلال محاضرة توعوية بعنوان " الانتحار ليس حلا " أقيمت مؤخراً بمدرسة " أحباب الله النموذجية" بمدينة البيضاء بالقول: " لكننا لا نستطيع أن نجزم عليها حتى نضع أيدينا على أشياء واضحة ودقيقة وليست فقط مجرد تكهنات ". وأشارت اختصاصية الأمراض النفسية إلى أن هناك عده أمور قمنا بطرحها للنقاش في دارسة علمية يجريها مركز البحوث والدراسات حاليا حتى نستطيع أن نتبين من خلالها الأسباب الحقيقية التي أدت لوقوع حالات الانتحار. وذكرت " الشكري " أن ظاهرة الانتحار لم تكن غريبة بالنسبة لنا كأطباء نفسيين ، كما أنها لم تقع فقط في مدينة البيضاء إلا أن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قامت بنشر الأخبار وتضخيمها . يذكر أن المحاضرة التي استهدفت الأساتذة وأولياء الأمور تناولت تعريف الانتحار وأسبابه ووسائله وكيفية الحد منه وصفات الشخص المنتحر كما تم التعريج على الجانب الديني من هذه الناحية. ( وال - بنغازى )