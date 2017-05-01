تواصل دورة رفع الكفاءة في مجال التمريض بمركز طبرق الطبي .

طبرق 01 مايو 2017 (وال) - تتواصل حالياً بمركز تنمية القوى العاملة الطبية بمدينة طبرق دورة رفع الكفاءة في مجال التمريض العام للمعاونيين الصحيين بمركز طبرق الطبي . ويحضر هذه الدورة التي أنطلقت منذ 19 أبريل الماضي وتتواصل إلى غاية 19 مايو الجارى 12 مشارك ونخبة من المدربين من بينهم " أسامة مفتاح أحمد- نبيل حسن حمد - زكية محمد المبروك- خضرة علي امرايف - أمباركة أحمد سليمان .. وقال مدير مكتب تنمية الموارد البشرية " جمال حسين" إن هذه الدورة هي ضمن برنامج التدريب والتعليم المستمر وتنمية الموارد البشرية والتي ينضمها المكتب . ( وال - بنغازى