صندوق الضَمان الاجتماعى بمدينة المَرج يُنظم لقاء عَمل حول العِلم " الأكتواري" .

المرج 01 مايو 2017 (وال) - نظم مكتب الخدمات الضمانية بمدينة المرج لقاء عمل حول العلم " الأكتوراي" تحت شعار " الضمان بين الواقع والمأمول " ، وذلك بإشراف إدارة المركز الليبي للدراسات الأكتوراية وإدارة التخطيط الإستراتيجي بصندوق الضمان الاجتماعى.وأفادت مصادر بصندوق الضمان الاجتماعى بمدينة المرج أن اللقاء أستهدف رؤساء الوحدات الضمانية لتعريفهم بأهمية العلم الأكتوراى ، واستعراض النتائج والتوصيات المقدمة من قبل إدارة المركز الليبي للدراسات الأكتوراية . يذكر أن الدراسات الأكتواريّة هي نوع من العلوم التي تختص بالمستقبل، وتعتمد على مبدأ تخمين المخاطر، وذلك عن طريق استخدام الطرق الحسابيّة والإحصائيّة في تقدير حجم المخاطر عن طريق دراسات ومباحث علمية في هذا المجال. ( وال - بنغازى )