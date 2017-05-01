تنظيم حلقة النقاش حول السياحة .

طرابلس 01 مايو 2017( وال )- تقام يوم غد الثلاثاء الموافق الثاني من شهر مايو الجارى حلقة النقاش حول السياحة . وذكرت مصادر بفريق العمل التطوعي بالهيأة العامة للسياحة الذي يشرف على تنظيم هذه الحلقة ، ان إقامة حلقة النقاش سوف تركز على التعريف بأهمية السياحة وسبل تنشيطها ، إضافة إلى تقديم عرض عن برامج وأنشطة الهيأة في مجالات السياحة والآثار ، وسبل تطوير السياحة المحلية والحفاظ على الآثار وتنمية وتأهيل مواقع التراث العمراني وأهمية المحافظة عليها والاستفادة منها . وأكدت ذات المصادر على أهمية المواضيع التي ستطرح من أجل النهوض بقطاع السياحة ، باستعراض ومناقشة الأهداف المرجوة من حلقة النقاش في الارتقاء بجودة الخدمات السياحية ، والتواصل مع شركاء القطاع والجهات ذات العلاقة بهدف إيجاد مشاريع للترويج للبرامج السياحية وخلق تعاون مباشر وفعال مع الشركات السياحية باعتبار قطاع السياحة أحد أهم مصادر الدخل الداعمة لإقتصاد أى دولة . وأهاب الفريق بالسادة الراغبين في المشاركة والحضور التواصل عبر بريد الصفحة الخاصة بالهيأة على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " ، مشيراً إلى ان حلقة النقاش ستعقد بقاعة الشهيد " جمال فطيس " بمقر الهيأة العامة للسياحة بمدينة طرابلس . ( وال )