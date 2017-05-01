السودان يجدد دعمه لحكومة الوفاق الوطني .

الخرطوم 1 مايو 2017 (وال) - بحث رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا " مارتن كوبلر "بالخرطوم أمس الاحد مع وزير الخارجية السوداني " إبراهيم غندور" آخرمستجدات الوضع في ليبيا . واكد الوزير السوداني عقب اللقاء حرص السودان ودعمه القوي لوحدة التراب الليبي ، مشيراً إلى توافق جهود بلاده مع رؤية الجامعة العربية والاتحاد الافريقي، والتي تسعي لتحقيق أمن واستقرار ليبيا. وقال "غندور" في تصريحه الذي نقلته وكالة الانباء السودانية " نحن حريصون على تحقيق الوحدة والأمن والاستقرارمن أجل مصلحة الشعب الليبي" . وجدد المسؤول السوداني دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني بإعتبارها الحكومة الشرعية في البلاد.من جانبه قال " كوبلر" في تغريدة له عبر حسابه على تويتر " بعد يوم كامل من الاجتماعات التي وصفها بالمثمرة في الخرطوم مع وزير خارجية السودان ومسؤوليين آخرين بحث معهم دعم السودان للعملية السياسية في ليبيا" . ...( وال )...