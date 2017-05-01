اجتماع تحضيري للدورة ال44 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بالسعودية .

جدة 1 مايو 2017 ( وال) -انطلقت بمدينة جدة بالسعوية أمس الاحد , أعمال اجتماع كبار الموظفين التحضيري للدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي, والذي يستمر حتى الثاني من مايو المقبل لبحث قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي, والنزاعات ومكافحة الإرهاب الدولي, ومن المقرر ان يناقش الاجتماع على مدى ثلاثة أيام قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي, والنزاعات في العالم الإسلامي, ومكافحة الإرهاب الدولي, و ظاهرة /الإسلاموفوبيا/, وتشويه صورة الأديان إضافة إلى برنامج عمل المنظمة حتى العام 2025, وقضايا الشؤون الإنسانية والاقتصادية والقانونية والإعلام. وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع, تطرق الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين,إلى الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا والعراق واليمن وفلسطين والسودان والصومال ومالي وإفريقيا الوسطى وأفغانستان, وأوضاع الأقليات المسلمة في ميانمار والفلبين وتايلند وغيرها من الدول. وحث على بذل مزيد من العمل لتفعيل منظومة القوانين والتشريعات التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب, وتكثيف التعاون مع المجموعة الدولية لبلورة معالجة شاملة تأخذ في الاعتبار كل الأبعاد الأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والفكرية, وتركز على كافة أشكال التمييز والتطرف والفهم الخاطئ للدين الإسلامي الحنيف. وشهدت الجلسة الافتتاحية تسليم رئاسة الاجتماع من أوزباكستان رئيس الدورة السابقة إلى كوت ديفوار.