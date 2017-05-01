مقتل عشرة أشخاص في فيضانات غربي إندونيسيا.

جاكرتا 1 مايو 2017 ( وال)- لقي عشرة أشخاص مصرعهم في فيضانات ضربت مقاطعة وسط جاوة غرب إندونيسيا. وأفاد المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث الوطنية في اندونيسيا " بورو نوغروه "في تصريحات له بأن عشرة أشخاص لقوا مصرعهم وفقد اثنان آخران جراء وقوع فيضانات مفاجئة في مقاطعة وسط جاوة غربي البلاد مشيرا الى أن الأمطار الغزيرة هطلت بغزارة في خمس قرى بمنطقة "ماغيلانغ" مما تسبب في حدوث فيضانات عارمة وسيول جارفة. كما أشار إلى إصابة أربعة أشخاص بعدما جرفتهم السيول فتم انقاذهم ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج مثلما تم نقل حوالي 170 شخصا إلى مأوى آمن بعد أن دمرت السيول 71 منزلا. وقال إن مايربو على 1500 جندي ورجل شرطة وفرد أمن من مكتب بحث وإنقاذ محلي ووكالة الكوارث شاركوا في جهود الانقاذ. ...(وال) ...