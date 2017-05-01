الجيش اللبناني: ثلاثة زوارق حربية إسرائيلية تخترق المياه الإقليمية اللبنانية.

بيروت 1 مايو 2017 (وال) -أعلن الجيش اللبناني أن ثلاثة زوارق حربية إسرائيلية اخترقت المياه الإقليمية اللبنانية, امس الأحد ,كما اخترقت طائرة استطلاع إسرائيلية الأجواء اللبنانية. وأوضح بيان للجيش اللبناني أن ثلاثة زوارق حربية إسرائيلية خرقت ما بين الساعة 4:32 والساعة 5:2 المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة 463 مترا , مشيرا إلى أنه تجري متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. كما اخترقت طائرة استطلاع إسرائيلية الأجواء اللبنانية الساعة 6:40 من فوق بلدة علما الشعب , ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب, ثم غادرت الأجواء عند الساعة 16:35 من فوق بلدة الناقورة. ...( وال ) ...