المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم يحرز أول نقطة في بطولة شمال أفريقيا.

طرابلس 30 أبريل 2017 (وال)- أحرز المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم أول نقطة في بطولة شمال أفريقيا المقامة حاليا بتونس، وذلك بعد تعادله الإيجابي أمام المنتخب المغربي بنتيجة هدف مقابل هدف في ثاني مبارياته أمس السبت بالملعب الرياضي بسوسة. بادر المنتخب المغربي بالتسجيل في الدقيقة الـ(10) من الشوط الأول، وعدل المنتخب الوطني النتيجة عن طريق اللاعب " معاذ عبد الباسط " في الدقيقة الـ(13) من من نفس الشوط . وسيخوض المنتخب الوطني للشباب يوم غد الاثنين بالملعب الرياضي بسوسة آخر مبارياته في ختام بطولة شمال أفريقيا للشباب أمام نظيره الجزائري في المبارة الأولى، فيما ستجمع المباراة الثانية منتخبي تونس والمغرب . يذكر أن نتائج مباريات الجولتين الأولى والثانية أسفرت عن الآتي :. - ليبيا × تونس (0-2) . - الجزائر × المغرب (1-2) . - ليبيا × المغرب (1-1) . - تونس × الجزائر (0-1) وبهذه النتائج تتصدر المغرب البطولة مؤقتا برصيد (4) نقاط، وتليها الجزائر بـ(3) نقاط، وتونس بـ(3) نقاط، وليبيا بنقطة واحدة . ...(وال)...