فريق الاتحاد لكرة القدم يلتقي فريقي الاتحاد المصراتي والأخضر وديا بطرابلس.

طرابلس 30 أبريل 2017(وال)- يلتقي فريق نادي الاتحاد الأول لكرة القدم مساء يوم الثلاثاء القادم فريق نادي الاتحاد المصراتي وديا على أرضية ملعب النادي الرئيسي بباب بن غشير في تمام الساعة 5:00 مساء. كما يلتقي فريق نادي الاتحاد مساء يوم الجمعة القادم فريق نادي الأخضر وديا بملعب طرابلس الدولى على تمام الساعة الخامسة مساء. وتأتي هاتان المباراتان الوديتان ضمن برنامج استعدادات الفرق المحلية لمسابقة دوري الدرجة الأولى "الممتاز" للموسم الرياضي 2016-2017 . ...(وال)...