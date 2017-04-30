الأهلي بنغازي يتوج ببطولة ليبيا للكرة الطائرة في نسختها الـ 42 .

طرابلس 30 أبريل 2017(وال)- توج فريق نادي الأهلي بنغازي بلقب بطولة ليبيا للكرة الطائرة في نسختها الـ 42، بعد فوزه على فريق نادي النصر بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل لا شيء، في ختام مباريات النهائيات التي جمعتهما أمس السبت بقاعة مدينة طبرق للألعاب الرياضية. وبهذه النتيجة تحصل الأهلي بنغازي على الترتيب الأول (كأس البطولة والميدالية الذهبية) بعد تصدره النهائيات برصيد 14 نقطة، وحل السويحلي ثانيابـ(13) نقطة، وأساريا ثالثابـ(8) نقاط، والاتحاد المصراتي رابعابـ(4) نقاط، والنصر خامسا بـ(4) نقاط، والأهلي طرابلس سادسا بنقطتين . يذكر أن مباريات الجولة الأخيرة التي جرت أمس السبت أسفرت عن تفوق السويحلي على الأهلي طرابلس (3-0) ، وأساريا على الاتحاد المصراتي (3-0)، والأهلي بنغازي على النصر (3-0) . وكانت نهائيات بطولة ليبيا لكرة الطائرة التي انطلقت في الـ24 من الشهر الجاري وتواصلت على مدى خمسة أيام، قد أقيمت بمشاركة فرق أندية الأهلي بنغازي، والسويحلي، وأساريا، والنصر، والاتحاد المصراتي، والأهلي طرابلس . ...(وال)...