انتخاب " فؤاد أحمد برغش " رئيسا للاتحاد الليبي لكرة السلة .الأحد ، 30-04-2017 - 22:34:00

طرابلس 30 أبريل 2017(وال)- تم انتخاب " فؤاد أحمد برغش " رئيسا جديدا للمكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة السلة لمدة أربع سنوات قادمة. وجاء انتخاب القائمة المترشحة برئاسة " برغش " خلال اجتماع الجمعية العمومية اليوم الأحد بمقر الأكاديمية الأولمبية بطرابلس، بعد أن حازت قائمته على مجموع 45 صوتا مقابل 21 صوتا لقائمة " طلال أبوخطوة "، و(10) أصوات لقائمة " صلاح السوكني " من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد. وضمت قائمة المكتب التنفيذي المنتخبة برئاسة " فؤاد برغش " كلا من " صلاح الجماعي " نائبا للرئيس، و" جمال عبد الرحمن " أمينا عاما، و" محمد الفقي " أمينا للصندوق، وعضوية " خالد ارحومة "، و " جلال الورفلي "، و " فرج السنوسي "، و " فتح الله المطردي "، و " عائشة لبهان " عضو المرأة . ...(وال)...

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