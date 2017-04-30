انتخاب " فؤاد أحمد برغش " رئيسا للاتحاد الليبي لكرة السلة .

طرابلس 30 أبريل 2017(وال)- تم انتخاب " فؤاد أحمد برغش " رئيسا جديدا للمكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة السلة لمدة أربع سنوات قادمة. وجاء انتخاب القائمة المترشحة برئاسة " برغش " خلال اجتماع الجمعية العمومية اليوم الأحد بمقر الأكاديمية الأولمبية بطرابلس، بعد أن حازت قائمته على مجموع 45 صوتا مقابل 21 صوتا لقائمة " طلال أبوخطوة "، و(10) أصوات لقائمة " صلاح السوكني " من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد. وضمت قائمة المكتب التنفيذي المنتخبة برئاسة " فؤاد برغش " كلا من " صلاح الجماعي " نائبا للرئيس، و" جمال عبد الرحمن " أمينا عاما، و" محمد الفقي " أمينا للصندوق، وعضوية " خالد ارحومة "، و " جلال الورفلي "، و " فرج السنوسي "، و " فتح الله المطردي "، و " عائشة لبهان " عضو المرأة . ...(وال)...