اختتام فعاليات الدورات التأهيلية لقادة الكشافة بغابة جودائم .الأحد ، 30-04-2017 - 21:21:00

اختتام فعاليات الدورات التأهيلية لقادة الكشافة بغابة جودائم .جودائم 30 أبريل 2017 ( وال ) - اختتمت بمسرح مركز تدريب الكشافة بغابة جودائم فعاليات الدورات التأهيلية ( الاعداد- التمهيدي- الشارة القسم العلمي)، بعنوان \\\" القيادة قمم يسيرها أصحاب الهمم\\\"، بمسرح ،برعاية الهيئة العامة للثقافة .\\nوحضر حفل اختتام هذه الفعاليات التى استضافتها مفوضيات كشافة الجفارة، الزاوية، طرابلس، وفد من الهيئة العامة للثقافة، وبعض عمداء بلديات المنطقة الغربية، ورئيس جامعتى الزاوية، والجفارة، وحشد من سكان المنطقة، ورواد الكشافة وبمشاركة اكثر من 400 قائد يمثلون 25 مفوضية من جميع أنحاء الوطن.\\nوالقيت في الحفل العديد من الكلمات التى أكدت ان اقامة مثل هذه الملتقيات يجسد مبدأ المصالحة الوطنية وترسيخاً لخلق جو من التأخي والتسامح بين ابناء الشعب الواحد.\\nكما أكدت على الاهمية الكبيرة للحركة الكشفية في بناء شخصية الشباب، وقهر التحديات والتغلب على الصعوبات، ولصنع مستقبل زاهر لهدا الوطن.\\nوعلى هامش الحفل الذي شهد أجواء جميلة عبرت فقراته عن التسامح والوحدة الوطنية التي تجمع بين أبناء الوطن .\\nوأقيمت على هامش هذا الحفل معرضا للتراث وبرنامج يوم ليبيا التراثي .\\n\\n...( وال )...

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