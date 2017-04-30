مباريات الجولة الأخيرة من بطولة الأهلي طرابلس الودية لكرة القدم .

طرابلس 30 أبريل 2017 (وال)- تقام يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين بملعب طرابلس الدولي منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الأهلي طرابلس الودية لكرة القدم . ويلتقي فريق النصر مع فريق الأخضر يوم الثلاثاء على تمام الساعة الخامسة مساء، فيما يلتقي فريق الأهلي طرابلس مع فريق المدينة يوم الأربعاء على تمام الساعة الرابعة مساء . ويتصدر الأهلي طرابلس الترتيب المؤقت بختام الجولة ما قبل الأخيرة بـ(6) نقاط ، يليه المدينة(4)، الأخضر(4) السويحلي برصيد (3) نقاط، والنصر(3) نقاط . ...(وال)..