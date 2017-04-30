مؤتمر صحفي لرئيس هيئة الرقابة الادارية الثلاثاء القادم بخصوص مسودة مشروع الدستور .



طرابلس 30 أبريل 2017 ( وال ) - دعا مكتب الاعلام بهيئة الرقابة الإدارية وسائل الاعلام كافة لتغطية المؤتمر الصحفي الذي سيعقده رئيس هيئة الرقابة الادارية ( بخصوص ما ورد من ملاحظات بالمسودة التوافقية لمشروع الدستور في البيضاء 16 ابريل 2017 ) .

وأشار المكتب الى أن المؤتمر الصحفي لرئيس الهيئة سيعقد يوم الثلاثاء القادم الموافق للثاني من شهر مايو القادم وذلك بصالة الاجتماعات بفندق الودان علي تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا .





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