مؤتمر صحفي لرئيس هيئة الرقابة الادارية الثلاثاء القادم بخصوص مسودة مشروع الدستور .الأحد ، 30-04-2017 - 17:12:00

مؤتمر صحفي لرئيس هيئة الرقابة الادارية الثلاثاء القادم بخصوص مسودة مشروع الدستور .\nطرابلس 30 أبريل 2017 ( وال ) - دعا مكتب الاعلام بهيئة الرقابة الإدارية وسائل الاعلام كافة لتغطية المؤتمر الصحفي الذي سيعقده رئيس هيئة الرقابة الادارية ( بخصوص ما ورد من ملاحظات بالمسودة التوافقية لمشروع الدستور في البيضاء 16 ابريل 2017 ) .\nوأشار المكتب الى أن المؤتمر الصحفي لرئيس الهيئة سيعقد يوم الثلاثاء القادم الموافق للثاني من شهر مايو القادم وذلك بصالة الاجتماعات بفندق الودان علي تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا .\n\n\n... ( وال )...

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