السعودية : ضبط خلية تورطت في عدة عمليات إرهابية.

الرياض 30 أبريل 2017 (وال) - كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي اليوم الأحد عن ضبط خلية إرهابية تضم 46 موقوفا (32 سعوديا) و14 اخرين من جنسيات مختلفة ، مشيرا الى ان "التحقيقات لا تزال جارية معهم للوقوف على المزيد من المعلومات عن حقيقة أدوارهم". وأكد المتحدث السعودي في بيان أن "هذه الخلية كانت قد استهدفت المصلين في المسجد النبوي الشريف في الشهر الماضي وذلك بتأمين الحزام الناسف المستخدم في هذه الجريمة النكراء وتسليمه للانتحاري نائر مسلم حماد النجيدي (سعودي الجنسية) الذي فجر نفسه عندما اعترضه رجال الأمن وحالوا دون تمكنه من دخول المسجد ما تسبب في مقتله ومصرع 4 من رجال الأمن وإصابة 5 اخرين في صفوفهم". وقال منصور إن الخلية "تورطت كذلك في العمل الإرهابي الذي وقع في باحة مواقف مستشفى بمحافظة جدة في يوم 28 سبتمبر الماضي عبر تأمين الحزام الناسف للانتحاري عبدالله قلزار خان (باكستاني الجنسية) الذي فجر نفسه بعد اشتباه رجال الأمن في وضعه وتحركاته المريبة ومبادرتهم باعتراضه للتحقق من وضعه ونتج عنه مقتله". ولفت المسؤول السعودي الى أنه "بمتابعة المعلومات المتوفرة عن هذه الخلية والمرتبطين بها تبين ارتباط شخصين بأنشطتها الإرهابية واستئجارهما استراحة ومنزلا بحي المحاميد بمدينة جدة بتكليف من خالد السرواني كمأوى لعناصر الخلية ومعملا لتصنيع الأحزمة الناسفة والمواد المتفجرة قبل انتقالهم إلى مواقعهم الأخرى بحي الحرازات". وقال إنه "تم القبض على هذين الشخصين من جنسية سعودية كما تم ضبط الموقعين المشار إليهما ومحتوياتهما التي عثر من ضمنها على مواد كيماوية تستخدم في تصنيع المتفجرات".