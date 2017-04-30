فرض حالة الطوارئ في دائرة سيبيريا بسبب موجة الحرائق التي تجتاح المنطقة.

موسكو 30 أبريل 2017 (وال)-أكد وزير الطوارئ الروسي فلاديمير بوتشكوف أنه سيتم فرض حالة الطوارئ في كل أراضي دائرة سيبيريا الفيدرالية بسبب موجة الحرائق التي تشهدها المنطقة. وقال بتشكوف خلال جلسة مجموعة العمل التابعة للجنة الحكومية لشؤون حرائق الغابات في أراضي سيبيريا ان الوضع الخطير والمعقد بهذه المنطقة هو الذي أملى اتخاذ هذه الخطوة. وكان المركز الإقليمي السيبيري التابع للوزارة أفاد بأن الوضع في نطاق الحرائق معقد كثيرا في الوقت الراهن في مقاطعتي نوفوسيبيرسك وإيركوتسك وإقليم كراسنويارسك. وتركز فرق الإنقاذ اهتمامها على حماية المباني والدور السكنية هناك وكذلك مواقع البنى التحتية.