ميركل تعرب عن أملها في استئناف مفاوضات تحرير التجارة مع الولايات المتحدة.

برلين 30 أبريل 2017 (وال)-أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن أملها في استئناف المفاوضات بشأن تحرير التجارة عبر الأطلسي مع الولايات المتحدة. وقالت ميركل في تصريح لصحف شبكة ألمانيا التحريرية ان رئيس الأمريكي يطالب بشروط عادلة من منظور بلاده وإننا نكترث بالطبع للمصالح الألمانية والأوروبية. وذكرت ميركل أنها تناولت بشكل عام مع الرئيس ترامب "تطوير علاقات عمل جيدة لا تخلو بالطبع من وجهات نظر مختلفة " . وقالت " إننا بحاجة إلى مشاركة قوية من الولايات المتحدة إذا كانت الأطراف المعنية تريد حل النزاعات القائمة في العالم وإذا كنا نريد مساعدة المواطنين". يذكر أن ترامب وجه انتقادات حادة لميركل خلال حملته الانتخابية بسبب سياستها تجاه اللاجئين إلا أن تصريحاته عن المستشارة صارت أكثر إيجابية حاليا خاصة بعد الزيارة التي قامت بها لواشنطن.