وصول قوات من المارينز الأمريكية إلى ''هلمند'' الأفغانية .

كابول 30 أبريل 2017 (وال)- وصلت قوات من مشاة البحرية الأمريكية المارينز إلى ولاية هلمند جنوبي أفغانستان التي تسيطر حركة طالبان على جزء منها وذلك لأول مرة منذ انسحاب القوات الأمريكية منها عام 2014. وذكرت مصادر اعلامية امريكية أن قوات المارينز التي وصلت إلى هلمند يبلغ عددها /30/ فردا فيما يتوقع التحاق /300/ عنصر آخر بهم خلال الأسابيع المقبلة. وتنشر الولايات المتحدة /8400/ عنصر في أفغانستان في إطار قوات حلف شمال الأطلسي بهدف دعم القوات الأفغانية بينما سيقوم /2150/ منهم بعمليات خاصة ضد المجموعات المسلحة.