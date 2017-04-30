المعارضة الفنزويلية تدعو لتظاهرات حاشدة في عيد العمال ضد مادورو.

كاراكاس 30 أبريل 2017 (وال)-دعت المعارضة الفنزويلية إلى تظاهرات جديدة في أنحاء البلاد خلال مناسبة عيد العمال في الأول من مايو ضد الرئيس نيكولاس مادورو وذلك بعد شهر من الاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل نحو 30 شخصا. وقال فريدي جيفارا زعيم المعارضة "نريد دعوة كل شعب فنزويلا في الولايات ال24 للبلاد للتظاهر,مضيفا أن الحشود ستسير إلى مقري المحكمة العليا والمجلس الوطني للانتخابات بهدوء". وأوضح أن المعارضة سعت إلى تنظيم "تظاهرات متزامنة" عدة في كاراكاس ومدن البلاد الكبرى. واندلعت موجة الاحتجاجات في أوائل الشهر الحالي ضد الرئيس نيكولاس مادورو وأثارت أسوأ أعمال عنف تشهدها فنزويلا منذ عام 2014.