مصرع 11 جراء سقوط عربة في واد في شمال غرب باكستان.

إسلام آباد 30 أبريل 2017 (وال) - ذكرت وسائل إعلام باكستانية أن 11 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب آخرون عندما انقلبت عربة في واد في منطقة ابر دير بشمال غربي باكستان صباح اليوم الاحد. وذكرت مصادر اعلامية باكستانية أن العربة التي كانت تقل ما يزيد على 20 شخصا كانت في طريقها إلى منطقة شيترال المجاورة عندما سقطت في الواد بالقرب من منطقة لوواري توب منطقة تقع في مقاطعة خيبر بختونخوا بشمال غربي البلاد. وقالت الشرطة إن قائد العربة فقد السيطرة عليها خلال السير في منحنى وعر في منطقة جبلية. وتقع حوادث المرور بشكل متكرر في باكستان بسبب الطرق السيئة وانتهاك قوانين سلامة الطرق والقيادة المتهورة. وذكرت بيانات نشرها مكتب الإحصاءات الباكستاني أن الشرطة تسجل ما يربو على 9000 حادث مروري كل عام وتتسبب هذه الحوادث في مصرع حوالي 5000 شخص سنويا في البلاد. وقال مسؤولون في شرطة المرور إن 90 في المائة من الحوادث في باكستان تحدث بسبب أخطاء بشرية.